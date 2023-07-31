В Дании могут запретить сжигать Коран

Власти Дании собираются рассмотреть возможность введение ограничений на проведение публичных акций, которые могут привести к оскорблению верующих из тех или иных конфессий или других государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по информации агентства, изменения не должны противоречить конституции королевства, которая защищает свободу выражения мнений.

"Правительство Дании изучит возможность вмешательства в особых ситуациях, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь в отношении безопасности", - говорится в сообщении.

Последней акцией, вызвавшей резонанс в других странах, стало сожжение Корана в Копенгагене, которое произошло 24 июля с разрешения местной полиции. Она состоялась на фоне протестов в ряде исламских государств против схожей демонстрации в Швеции. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе - Курбан-Байрама - вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. Более того, в Ираке и Иране она спровоцировала протесты около посольств Швеции, в Багдаде к концу июля демонстрации переросли в попытку штурма здания дипмиссии королевства.