Власти США согласились продать Австралии атомные подлодки
Американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что конгресс США не станет препятствовать продаже своих атомных подводных лодок (АПЛ) Австралии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
"Конгресс играет ключевую роль в нашей системе, и мы прорабатываем детали", - указал представитель американской администрации.
Он выразил уверенность в наличии прочной двухпартийной поддержки и готовности конгресса продвигаться вперед в вопросе одобрения продажи атомных подлодок Австралии.
"Я в полной мере ожидаю этого", - резюмировал Блинкен.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон впервые заговорил о поступлении во флот страны АПЛ в 2021 году. По его информации, срок доставки подлодок займет 18 месяцев. Моррисон подчеркнул, что это стало первой инициативой в рамках нового альянса AUKUS (Альянс США, Великобритании и Австралии).
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