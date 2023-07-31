В Британии заметили сигналы подготовки к войне со стороны КНР

Закупки Китаем сырьевых товаров, топлива и продовольствия могут служить сигналами о подготовке КНР к войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет британский еженедельник The Economist.

В материале отмечается, что республика в течение десятилетий укрепляла свою экономику от антикитайских санкций, совершенствовала Вооруженные силы и заботилась о продовольственной безопасности. Причиной потенциальной войны может стать желание Пекина любыми способами вернуть под свой контроль Тайвань.

"Система раннего предупреждения может быть сформирована посредством сведения наблюдений воедино", - указывается в статье.

До этого газета Global Times писала, что Китай стал значительно сильнее, поэтому сможет ответить на агрессивную внешнюю политику Соединенных Штатов.

В свою очередь, посол КНР Се Фэн заявил, что Китай не хочет торговой или технологической войны с США.