В США предложили создать сопоставимую с НАТО структуру

Чтобы решать современные проблемы, нужно создать новую трансатлантическую структуру по типу НАТО, в которой будут участвовать США и Евросоюз.

С таким предложением выступил бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Айзенштадт приводит в качестве примера североатлантическую ассамблею НАТО. Такую структуру можно взять за основу и создать, например, трансатлантическую ассамблею. Помимо этого, стоит устраивать саммиты ЕС - США каждый год.

"Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО. В настоящее время НАТО оказывает незаменимую услугу..., но альянс поглощает все внимание по обе стороны Атлантики в то время, когда мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата", - заявил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к этому. "Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что по инициативе США в свое время был разработан специальный механизм для предотвращения подобных конфликтов. Он добавил, что руководители определенных подразделений общаются напрямую и имеют возможность проконсультироваться в любой кризисной ситуации.