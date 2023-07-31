Глава МИД Сирии в Иране

Сирийская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Фейсалом Мекдадом, прибыла в столицу Ирана, Тегеран, говорится в сообщении иранской дипмиссии в Дамаске, передает Day.Az.

В составе делегации также присутствуют министр экономики и внешней торговли Мухаммад Самер Аль-Халиль и министр связи и технологий Ияд Аль-Хатиб.

Делегация прибыла в Иран для выполнения соглашений, достигнутых между двумя странами в ходе недавнего визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Сирию. Сведения об этом были предоставлены иранской дипмиссией в Дамаске.