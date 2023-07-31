Штормовое предупреждение объявили в американском штате Айова
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В американском штате Айова объявили тревогу из-за ветра. Штормовые порывы достигают 80 м/с.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, синоптики в Айове прогнозируют сильную грозу, ливни и град.

Власти попросили жителей штата по возможности оставаться дома.