https://news.day.az/world/1585505.html Штормовое предупреждение объявили в американском штате Айова - ВИДЕО
Штормовое предупреждение объявили в американском штате Айова - ВИДЕО
В американском штате Айова объявили тревогу из-за ветра. Штормовые порывы достигают 80 м/с.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, синоптики в Айове прогнозируют сильную грозу, ливни и град.
Власти попросили жителей штата по возможности оставаться дома.
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