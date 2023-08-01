Почему горит Сицилия?

За разрушительными лесными пожарами на Сицилии стоят поджигатели: так считают некоторые пользователи социальных сетей. Так ли это? Большинство пожаров действительно возникают по вине людей, но столь разрушительный размах они приобретают из-за изменения климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, за разрушительными лесными пожарами на Сицилии стоят поджигатели? Так считают некоторые пользователи социальных сетей. Посмотрим, правда ли это.

Лесные пожары бушуют по всей южной Европе, в частности, в Греции и на итальянском острове Сицилия, вынуждая тысячи людей бежать.

Ряд пользователей Твиттера винят в возникновении смертоносных пожаров на Сицилии не изменение климата, а поджигателей. В качестве доказательства они приводят вот это видео:

Выполнив обратный поиск изображения, мы нашли исходное видео. Оно было снято не на Сицилии и не имеет никакого отношения к лесным пожарам в этом году.

Клип на самом деле датируется 2021 годом и был снят недалеко от итальянского города Потенца, близ Неаполя.

По сообщениям местных СМИ, 47-летний поджигатель на видео был пойман и помещен под домашний арест в сентябре 2021 года, ему грозит до 10 лет лишения свободы за преднамеренный поджог.

Однако причину возникновения многочисленных лесных пожаров по всей Сицилии на данный момент еще предстоит определить.

В интервью Sky Italy мэр столицы Сицилии Палермо Роберто Лагалла заявил, что считает причиной катастрофических пожаров только поджоги.

Но для президента сицилийского региона Ренато Скифани "ситуация - деликатная и беспрецедентная из-за очень высоких температур в сочетании с поджогами, что наносит такой огромный ущерб".

По данным Министерства экологии Франции, 9 из 10 лесных пожаров происходят по вине человека, в основном из-за неосторожности.

Но волны тепла и засухи из-за изменения климата делают лесные пожары более частыми и интенсивными.

Согласно отчету МГЭИК за этот год, жаркая погода и малое количество осадков иссушили большие площади земли по всей Европе, создав оптимальные условия для распространения пожаров.