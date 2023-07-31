Британия продолжает поставки технического оборудования в РФ

Британское правительство, несмотря на заявления западных стран о прекращении российской деятельности, не запрещает местным производителям экспортировать в Россию оборудование, важное для добычи российского ископаемого топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет газета Times опираясь на полученные торговые данные.

Газета приводит пример строительной компании Hill & Smith, которая за 2022 год заявила, что у нее "нет прямых клиентов или поставщиков", но экспортные данные показывают, что одна из дочерних фирм Bergen Pipe Supports (India) Private Limited продолжает поставлять российской ООО "Арктик СПГ 2" трубные опоры, которые устанавливаются на газопроводах.

Представитель Hill & Smith заявил, что компания не имеет прямого контакта с покупателями в России, но также не предоставил официального комментария о торговых взаимоотношениях их дочерней компании с РФ.

Отмечается, что и другие компании, базирующиеся в Великобритании, могут также поставлять в Россию оборудование, необходимое для поддержания ключевых направлений добывающих отраслей. После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.