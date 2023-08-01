США привлекают Индию в антикитайскую коалицию

Индия и США проведут девятнадцатые военные учения Yudh Abhyas на Аляске с 25 сентября по 8 октября, сосредоточив внимание на более тесном военном сотрудничестве․

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил телеканал News18.

Количество военнослужащих, привлеченных к учениям с обеих сторон, а также состав вооружений и ставящиеся задачи не разглашаются. Однако известно, что со стороны индийской армии на Аляску направят военнослужащих маратхского полка легкой пехоты.

График учений в соответствии с мандатом ООН будет включать все операции, связанные с поддержанием мира и принуждением к миру, также учения будут включать операции по оказанию гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях. Войска обеих стран будут практиковаться в проведении быстрых и скоординированных операций по оказанию помощи в случае любого стихийного бедствия.

В 2022 году Индия и США провели военные учения Yudh Abhyas в районе населенного пункта Аули, который расположен в северном штате Уттаракханд, в ста километрах от границы с Китаем. В них принимали участие военнослужащие ассамского полка армии Индии и солдаты 11-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Также в прошлогодних учениях были задействованы находящиеся на вооружении армии Индии военно-транспортные вертолеты Ми-17В5, системы борьбы с беспилотниками и другое современное вооружение.

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