В Китае эвакуированны тысячи человек

Власти Пекина приняли экстренные меры из-за опасности возникновения наводнений, вызванных проливными дождями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, центральное телевидение Китая сообщило, что за минувшие сутки было эвакуировано более 31 тыс. жителей.

По данным местной метеорологической службы, наиболее сильные ливни идут в юго-западной части Пекина. Так, в отдельных жилых зонах района Фаншань за сутки было зафиксировано выпадение более 350 мм осадков. В среднем по Пекину, как отмечается, выпало 122 мм.

Международный аэропорт Шоуду в Пекине в течение последних полутора суток отменил 92 авиарейса, сообщила газета "Бэйцзин шанбао".

По ее сведениям, администрация аэропорта была вынуждена отменить 52 рейса в воскресенье и 40 - в понедельник. Как отмечается, при взаимодействии с администрацией Пекина принимаются активные меры, чтобы обеспечить оптимальную работу аэропорта.