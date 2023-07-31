https://news.day.az/world/1585560.html Глава минобороны Беларуси отправился в Иран
Глава минобороны Беларуси отправился в Иран
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин отправился с официальным визитом в Иран.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Минобороны Беларуси.
Во время визита в Иран Хренин планирует встретиться с военно-политическим руководством страны. В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы белорусско-иранского военного сотрудничества.
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