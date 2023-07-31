Глава минобороны Беларуси отправился в Иран

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин отправился с официальным визитом в Иран.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Минобороны Беларуси.

Во время визита в Иран Хренин планирует встретиться с военно-политическим руководством страны. В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы белорусско-иранского военного сотрудничества.