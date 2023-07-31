США готовится предоставить Украине долговременные гарантии

Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.

Как передает Day.Az, об этом в Telegram-канале заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", - написал он.

Ермак заявил, что гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, в частности, "речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях".