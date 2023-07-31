https://news.day.az/world/1585564.html США готовится предоставить Украине долговременные гарантии
США готовится предоставить Украине долговременные гарантии
Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.
Как передает Day.Az, об этом в Telegram-канале заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
"Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", - написал он.
Ермак заявил, что гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, в частности, "речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях".
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