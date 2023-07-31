Корь продолжает шествие по Армении

Количество подтвержденных случаев кори в Армении увеличилось до 359.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, приводя данные на 31 июля.

Недельный прирост заболевших корью составил 21 человек, из которых 18 - дети.

"Госпитализированы 5 пациентов, выписаны из медцентров 215 гражданин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из общего числа заболевших 250 - дети, 109 - взрослые. Согласно национальному календарю вакцинаций, прививки против кори предусмотрены для детей в возрасте от 1 года до 4-6 лет.

Минздрав призывает родителей детей, не прошедших вакцинацию, обращаться в поликлинику. Вакцинации подлежат также лица, контактировавшие с больными корью и не получившие две дозы прививки от этого вирусного заболевания.