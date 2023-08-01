Эстонский слэклайнер установил новый мировой рекорд

Эстонский слэклайнер Яан Роозе установил захватывающее дух достижение, пройдя по канату между башнями-близнецами в Катаре

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, эстонец Яан Роозе установил новый мировой рекорд, совершив самую длинную слэклайн-прогулку со светодиодной подсветкой. Захватывающее дух достижение ему удалось на знаменитой Катар Тауэрс, где он преодолел расстояние более чем в 150 метров между башнями-близнецами. Эстонцу удалось удержать равновесие несмотря на сильный ветер.

Эта прогулка стала не только самой длинной на одном здании, но и самой высокой на сегодняшний день в городской среде. Она прошла на высоте в 185 метров - по канату толщиной всего в 2,5 сантиметра.