Турецкие порты вошли в глобальный топ-100

Порты Турции вошли в число 100 лучших портов мира.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в отчете "100 лучших портов мира", подготовленном престижным изданием "Lloyd's List", четыре порта Турции вошли в число первых 100 портов. Порты в административных границах Амбарли, Коджаэли, Мерсин и Текирдаг вошли в число лучших портов мира по оценке на 2022 год. Порт Амбарли занял 74-е место, порт Коджаэли - 89-е, порт Мерсин - 92-е, а порт Текирдаг - 100-е.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу назвал это событие большим успехом.

"Этот успех еще раз продемонстрировал силу Турции в морской торговле и конкурентоспособность ее портов на международной арене. Включение портов Амбарли, Коджаэли, Мерсин и Текирдаг в список окажет положительное влияние на экономику и логистический сектор страны и укрепит роль Турции в мировой торговле", - сказал он.

Отметим, что в июне 2023 года порты Турции приняли 5 658 судов. За этот период число судов, принятых в порты Турции под флагами других стран, составило 3 785, а под флагом Турции - 1 873.

В январе-июне 2023 года порты Турции приняли 28 836 судов.

За это время порты Турции приняли 20 097 судов под флагами других стран, а также 8 739 судов под турецким флагом.