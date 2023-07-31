Кремль анонсирует дату переговоров Путина и Эрдогана

Телефонный разговор президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - планируется на среду.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, запланирован на среду", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли даты поездки Путина в Турцию в августе.

29 июля в ходе общения с прессой Путин заявил, что телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в среду.

Ранее президент РФ отметил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня.