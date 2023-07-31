Израиль и США соместно "захватят суда в море"

Израиль и США приступили к совместным военно-морским учениям, в ходе которых будут отработаны различные сценарии действий в открытом море, включая захват судов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

По ее информации, учения начались в воскресенье и продлятся две недели, они будут включать тренировки как на суше, так и в море. В ходе учений военные двух стран будут практиковать "выявление и слежение в морском пространстве, инспекцию судов, поисково-спасательные сценарии", проведут "совместные тренировки по захвату судов или ответу на террористическую деятельность", говорится в сообщении.

Кроме того, в учениях примут участие военные ныряльщики, которые будут отрабатывать совместные погружения, поиск и нейтрализацию морских мин с использованием дистанционно управляемых подводных устройств, указали в армии. Пройдут также занятия по военно-морской медицине, добавили в пресс-службе.