Молдова денонсирует соглашение с ЕС и сокращает масштаб сотрудничества

Парламент Молдовы денонсировал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области охраны труда, подписанное в Москве 9 декабря 1994 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято сразу в двух чтениях на заседании, которое транслировала пресс-служба кабинета министров.

Как говорится в пояснительной записке, в этой области правительством Молдовы принято решение придерживаться стандартов ЕС. Что касается находящихся в России граждан Молдовы , то эту сферу регулирует другое двустороннее соглашение. Там заверяют, что изменение не коснется работающих в России молдаван.

Это не первая денонсация соглашения с СНГ. Ранее мы писали о том, что Молдова денонсировала Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.