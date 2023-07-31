Нетаньяху не оценил по достоинству критику Вашингтона

Израиль терпелив к критике со стороны, но решения в своей внутренней политике принимает самостоятельно, руководствуясь волей народа, выраженной на демократических выборах.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News, запись которого распространила канцелярия главы правительства.

"Я был у власти, избираясь демократическим путем снова и снова, шесть раз. В общей сложности это 16 лет, и за все эти 16 лет я никогда не комментировал внутренние споры в других демократиях. Я просто решил так поступать", - заявил израильский премьер, комментируя критические высказывания со стороны Вашингтона по поводу судебной реформы, продвигаемой нынешним израильским правительством и вызвавшей в стране массовые протесты оппозиции.