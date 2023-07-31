Неизвестный угрожал взорвать банк в Ереване

В Ереване 31 июля произошло чрезвычайное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в отделение банка "Фаст", действующего по адресу ул. Худякова, 69/1, вошел неизвестный, который стал угрожать тем, что у него граната, и он все взорвет, а также требовать денег. Однако, через короткое время он вышел из банка и сбежал.

По данному факту инициировано уголовное производство.