Китай вводит ограничения на экпорт оборудования, используемого в производстве дронов

Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотниками, сообщает министерство коммерции КНР.

Как передает Day.Az, отмечается, что меры приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов.

В частности, без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт.

Под ограничения также попали приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов.

"В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", - говорится в заявлении официального представителя ведомства.

