Расширяются торговые отношения между Турцией и Великобританией.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, министр экспорта Великобритании Малкольм Оффорд заявил, что с новым соглашением о свободной торговле между двумя странами, которое вступит в силу в следующем году, экономические отношения с Турцией будут набирать обороты и в сфере других секторов, в особенности Fintech, зеленой энергетики и телекоммуникаций, отметив, что он видит серьезные возможности для развития экономики обеих стран.

"Английские и турецкие производители очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Я надеюсь, что мы увидим больше британских инвестиций в Турции", - сказал он.

Оффорд отметил развитие отношений Великобритании с Турцией во многих сферах, особенно в сфере телекоммуникаций, финансовых услуг, цифровой торговле.

"Турция входит в число 20 наших ведущих торговых партнеров, занимая 18-е место. В настоящее время торговый оборот составляет 23,5 миллиарда фунтов стерлингов. Две трети этого объема приходится на экспорт Турции в Великобританию, а другая треть - на экспорт Великобритании в Турцию", - добавил он.