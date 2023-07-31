Парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии на своем внеочередном заседании, созванном по инициативе оппозиции, не смог провести голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО. Фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младшие партнеры в лице христианских демократов бойкотировали встречу, и на ней не было кворума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Для утверждения повестки дня, в которую депутаты от оппозиции предлагали включить вопрос о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, не набралось достаточного числа голосов. Заседание, транслировавшееся на сайте парламента, свелось лишь к обмену мнениями между представителями оппозиционных партий по ряду вопросов внутренней и внешней политики.

Однопалатный парламент Венгрии 7 июля завершил свою весеннюю сессию и ушел на каникулы, но спикер Ласло Кёвер был вынужден созвать его внеочередное заседание, поскольку с такой инициативой выступили 49 оппозиционных депутатов. По закону для этого было достаточно 40 человек. В то же время ФИДЕС, занимающая вместе с христианскими демократами 135 из 199 депутатских мест, заявила, что намерена рассмотреть присоединение Швеции к НАТО лишь осенью. Венгерский парламент возобновит свою работу в сентябре.

Венгрия остается единственной страной, помимо Турции, не ратифицировавшей документы о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Ранее Будапешт выражал недовольство по поводу недружественных высказываний шведских политиков и вел дискуссии на эту тему со Стокгольмом. При этом он координировал свои действия с Анкарой, добивающейся от королевства более решительных действий против обосновавшихся там курдских экстремистов.

Тем не менее Венгрия неоднократно заявляла, что не намерена препятствовать приему Швеции в военно-политический блок и "не будет последней, кто не ратифицирует такое соглашение". Правительство направило на ратификацию в парламент документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО еще прошлым летом. 27 марта венгерские депутаты одобрили присоединение Финляндии к альянсу, но отложили рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.