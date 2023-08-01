Президент Кипра хочет обсудить судьбу острова с генсеком ООН и лидером турок-киприотов

Президент Кипра Никос Христодулидис рассчитывает на проведение совместной встречи в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем и лидером турок-киприотов Эрсином Татаром в рамках усилий по решению проблемы разделенного острова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил Христодулидис журналистам после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, он ожидает в начале сентября визита на Кипр представителя ООН для подготовки такой трехсторонней встречи. По словам президента республики, кипрское урегулирование было одной из тем его переговоров с Мицотакисом. "Мы обсудили, как выйти из тупика. Хотя есть те, кто видит различия [в позициях] двух стран, наши цели и устремления совпадают, как и способы достижения этих целей", - сказал он.