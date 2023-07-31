https://news.day.az/world/1585753.html На турецком пляже найдены десятки мин - отдыхающие эвакуированы
На турецком пляже найдены десятки мин - отдыхающие эвакуированы
Власти провинции Стамбул сообщили, что пляж в турецком курортном городе Шиле, находящегося в окрестностях столицы Турции, был закрыт из-за обнаружения там минимум 28 неразорвавшихся мин.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
"30 июля в 10:00 по местному времени в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения", - заявили власти.
Они уточнили, что снаряды обезвредят 2 августа. Обследование морского дна у пляжа продолжается.
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