На турецком пляже найдены десятки мин

Власти провинции Стамбул сообщили, что пляж в турецком курортном городе Шиле, находящегося в окрестностях столицы Турции, был закрыт из-за обнаружения там минимум 28 неразорвавшихся мин.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

"30 июля в 10:00 по местному времени в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения", - заявили власти.

Они уточнили, что снаряды обезвредят 2 августа. Обследование морского дна у пляжа продолжается.