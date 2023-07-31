США выделили Украине $1,25 млрд

Правительство Украины сообщило в Telegram-канале, что страна получила грант от США в размере $1,25 млрд, предназначающийся для выплаты зарплат и социальной помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка", - сказано в сообщении, где уточняется, что грант предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета в социальной и гуманитарной областях.

Отмечается, что американские средства в Украине используют для возмещения бюджетных расходов на оплату труда в госорганах, в рамках отдельных программ социальной помощи и других социальных выплат.