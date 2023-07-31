"ИГ" взяло ответственность за взрыв в Пакистане

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исламское государство "взяло на себя ответственность за взрыв смертника на политическом митинге в Пакистане", - говорится в публикации.

Партия "Джамиат Улема-и-Ислам" является одним из главных союзников коалиционного правительства премьер-министра Шехбаза Шарифа, которое готовится к национальным выборам, которые состоятся в ноябре.

До этого стало известно, что по меньшей мере 40 человек стали жертвами взрыва в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, который террорист-смертник устроил на съезде партии "Собрание исламских богословов".

По имеющейся информации, в результате ЧП также пострадали свыше 200 человек.