В Украине построят сервисный центр по ремонту беспилотников «Байрактар»

Министерство обороны Украины и турецкая компания BAYKAR MAKINA заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом заявило украинское оборонное ведомство.

Договор заключен в развитие рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января 2023 года. Отмечается, что такой шаг существенно усилит сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Как заявил государственный секретарь Минобороны Украины Константин Ващенко, создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины и поможет приблизить украинскую победу.