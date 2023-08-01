Россия сократит поставки нефти на мировые рынки

В августе Россия добровольно сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) путем уменьшения экспорта, передает Day.Az.

Это сокращение будет применяться в дополнение к уже объявленным обязательствам по снижению добычи также на 500 тысяч б/с.

Вице-премьер РФ, Александр Новак, пояснил, что такое решение принято в рамках усилий по обеспечению баланса на мировом нефтяном рынке. Он также подчеркнул, что российские нефтяные компании сами решат, сокращать ли добычу или экспорт, но в целом задача России - сократить поставки нефти на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки.