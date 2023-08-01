https://news.day.az/world/1585818.html Россия сократит поставки нефти на мировые рынки
Россия сократит поставки нефти на мировые рынки
В августе Россия добровольно сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) путем уменьшения экспорта, передает Day.Az.
Это сокращение будет применяться в дополнение к уже объявленным обязательствам по снижению добычи также на 500 тысяч б/с.
Вице-премьер РФ, Александр Новак, пояснил, что такое решение принято в рамках усилий по обеспечению баланса на мировом нефтяном рынке. Он также подчеркнул, что российские нефтяные компании сами решат, сокращать ли добычу или экспорт, но в целом задача России - сократить поставки нефти на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки.
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