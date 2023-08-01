Австралия будет добиваться освобождения Джулиана Ассанжа

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерен продолжать добиваться от американского правительства освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал, выступая перед журналистами.

По словам премьера, его позиция и позиция правительства Австралии в отношении экстрадиции Ассанжа в США остается неизменной. "Это [заключение основателя WikiLeaks] продолжалось слишком долго. Мы остаемся очень тверды в своем мнении и постоянны в наших заявлениях американскому правительству, мы продолжим делать это [добиваться его освобождения]", - указал Альбанезе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции по итогам американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два" (AUSMIN), прошедших в Брисбене 29 июля, заявил, что "Ассанжу были предъявлены обвинения в очень серьезном преступлении в США". Он утверждал, что действия основателя WikiLeaks "нанесли очень серьезный ущерб национальной безопасности [США] и подвергли многих людей серьезной опасности".