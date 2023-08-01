Москва снова атакована дронами

Москву снова атаковали беспилотники.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в одну из башен комплекса зданий города Москвы.

Дрон сбили при приближении к Московской области.

"В Подмосковье силы ПВО сбили беспилотник", - сообщили представители ведомства.

Во время инцидента пострадавших не было.