https://news.day.az/world/1585836.html Москва снова атакована дронами - ВИДЕО
Москва снова атакована дронами - ВИДЕО
Москву снова атаковали беспилотники.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в одну из башен комплекса зданий города Москвы.
Дрон сбили при приближении к Московской области.
"В Подмосковье силы ПВО сбили беспилотник", - сообщили представители ведомства.
Во время инцидента пострадавших не было.
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