В Берлине из-за чумы загородили детскую площадку, а часть парка у замка Шарлоттенбург закрыли для посещений.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причиной стало распространение крысинной чумы.

Ранее немецкие исследователи из Кильского университета и Института эволюционной биологии имени Макса Планка предупредили о возможности распространения чумы среди населения и даже о возникновении пандемии. По их словам, бактерия Y. Pestis, известная также как чумная палочка, активно эволюционирует, и недавно было замечено приобретение нового опасного гена - YpfΦ, который повышает ее способность вызывать заболевания и смерть у пораженных организмов.