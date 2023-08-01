Погромы мусульман и сожжение мечетей в Индии

Погромы мусульман и сожжение мечетей начались в штате Харьяна, граничащем со столицей Индии Дели.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После Манипура другой индийский штат Харьяна погружается в смертельное насилие. В 25-миллионном штате количество мусульман не превышает 5%.

Уже вечером понедельника в регионе введён запрет на интернет. На момент отключения интернета в штате, официальные итоги дневных погромов:

Смертей: 12 (включая 2 полицейских)

Сожжено магазинов: более 20-ти

Подожжено легковых и грузовых автомобилей: свыше 200

Сожжено мечетей: не менее двух, на одну из мечетей было совершено нападение с применением огнестрельного штурмового оружия, убиты священнослужители.