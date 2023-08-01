Погромы мусульман и сожжение мечетей в Индии - ВИДЕО
Погромы мусульман и сожжение мечетей начались в штате Харьяна, граничащем со столицей Индии Дели.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
После Манипура другой индийский штат Харьяна погружается в смертельное насилие. В 25-миллионном штате количество мусульман не превышает 5%.
Уже вечером понедельника в регионе введён запрет на интернет. На момент отключения интернета в штате, официальные итоги дневных погромов:
Смертей: 12 (включая 2 полицейских)
Сожжено магазинов: более 20-ти
Подожжено легковых и грузовых автомобилей: свыше 200
Сожжено мечетей: не менее двух, на одну из мечетей было совершено нападение с применением огнестрельного штурмового оружия, убиты священнослужители.
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