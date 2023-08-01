https://news.day.az/world/1585854.html Неконтролируемый лесной пожар бушует в США - ВИДЕО
Неконтролируемый лесной пожар бушует в США - ВИДЕО
Пожар начался в пятницу и уже уничтожил более 30 000 гектаров, угрожая биоразнообразию и поставив под угрозу исчезновения деревья Джошуа.
Вчера пламя высотой до 6 метров пересекло границу штата и перекинулось на соседний штат Невада.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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