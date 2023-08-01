Неконтролируемый лесной пожар бушует в США

Пожар начался в пятницу и уже уничтожил более 30 000 гектаров, угрожая биоразнообразию и поставив под угрозу исчезновения деревья Джошуа.

Вчера пламя высотой до 6 метров пересекло границу штата и перекинулось на соседний штат Невада.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.