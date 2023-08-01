https://news.day.az/world/1585869.html Франция готовит эвакуацию своих граждан из Нигера
Франция готовит эвакуацию своих граждан из Нигера
Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французских граждан из страны в "самом скором времени".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом диппредставительство сообщило Agence France Presse.
Накануне военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума.
Ранее мы писали о том, что Франция не планирует военную интервенцию в африканскую страну.
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