Франция готовит эвакуацию своих граждан из Нигера

Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французских граждан из страны в "самом скором времени".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом диппредставительство сообщило Agence France Presse.

Накануне военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума.

Ранее мы писали о том, что Франция не планирует военную интервенцию в африканскую страну.