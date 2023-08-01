В Индии при падении строительного крана погибли не менее 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли, еще трое получили травмы в результате падения строительного крана в индийском штате Махараштра. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правоохранительные органы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, инцидент произошел на строящемся участке скоростной автомагистрали. Передвижной кран мостового типа рухнул на группу рабочих, многие из которых скончались еще до приезда медиков. Трое пострадавших были госпитализированы в ближайшую больницу.

Отмечается, что под завалами могут находиться еще пять человек. На месте аварии работают сотрудники полиции, пожарные и представители других экстренных служб.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и назначил им компенсацию в размере 200 тыс. рупий (около $2,4 тыс.). Раненым выплатят по 50 тыс. рупий ($607).