Представитель МИД Китая провел встречи в Госдепе

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран и глава департамента Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао провели в Вашингтоне "откровенные, содержательные и продуктивные переговоры".

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдепартамента.

На встрече поднимался "ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", включая конфликт в Украине и ситуацию в Тайваньском проливе.