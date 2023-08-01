https://news.day.az/world/1585882.html Представитель МИД Китая провел встречи в Госдепе
Представитель МИД Китая провел встречи в Госдепе
Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран и глава департамента Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао провели в Вашингтоне "откровенные, содержательные и продуктивные переговоры".
Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдепартамента.
На встрече поднимался "ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", включая конфликт в Украине и ситуацию в Тайваньском проливе.
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