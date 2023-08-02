Британцам предложили дешево пожить в особняках принца Уильяма на фоне кризиса

Цены на аренду элитных особняков принца Уильяма в Британии снизились на фоне кризиса. О том, что жителям Соединенного Королевства предложили дешево пожить в домах члена королевской семьи, сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение снизить цены было принято в попытке повысить спрос на аренду после того, как многие британские семьи оказались неспособны позволить себе летний отдых вне дома из-за роста цен на продукты питания. Во владения Уильяма ходят исторические поместья и загородные коттеджи в графстве Корнуолл.

Неделя в одном из коттеджей принца теперь обойдется в 980 фунтов стерлингов, или 35 фунтов за ночь. Это дешевле, чем номер в популярной сети отелей Трэвелодж. Стоимость аренды самого роскошного особняка Уильяма сейчас составляет около 73 фунтов за ночь - на прошлой неделе цена снизилась на 2,3 фунта.