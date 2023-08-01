Си Цзиньпин призвал армию Китая к боеготовности

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) к боеготовности накануне 96-й годовщины ее создания. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем. В своем выступлении Си сказал, что военные должны повысить свою боеспособность и боеготовность.

"Нам нужно настаивать на новой технике и новых силах, чтобы ускорить формирование боевых возможностей и интегрироваться в боевую систему", - указал политик, обращаясь к командованию ВВС НОАК.