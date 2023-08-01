https://news.day.az/world/1585886.html Си Цзиньпин призвал армию Китая к боеготовности
Си Цзиньпин призвал армию Китая к боеготовности
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) к боеготовности накануне 96-й годовщины ее создания. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем. В своем выступлении Си сказал, что военные должны повысить свою боеспособность и боеготовность.
"Нам нужно настаивать на новой технике и новых силах, чтобы ускорить формирование боевых возможностей и интегрироваться в боевую систему", - указал политик, обращаясь к командованию ВВС НОАК.
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