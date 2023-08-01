США привлекли Болгарию и Южную Корею в проукраинскую коалицию

Власти США заключили соглашения о поставках снарядов калибра 155 мм в Украину с Болгарией и Республикой Корея, а также ведут соответствующие переговоры с Японией.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times.

Она отмечает со ссылкой на представителей американских властей, что США "уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей, ведут переговоры с Японией" о поставках 155-миллиметровых боеприпасов в Украину, а также "активно работают над расширением собственных производственных линий" для изготовления подобных снарядов. Американские власти намерены нарастить объемы производства до уровня в "90 тыс. боеприпасов в месяц к 2025 финансовому году", в то время как сейчас, по данным Вооруженных сил США, производится лишь 24 тыс. таких снарядов в месяц. В этих целях проводятся, в частности, переоборудование оборонных предприятий в канадской провинции Онтарио, а также строительство новых сборочных линий в штате Техас. Правительство США также планирует возвести аналогичные комплексы в штатах Айова, Арканзас и Канзас.

Ранее мы писали о том, что США готовятся предоставить Украине долговременные гарантии.