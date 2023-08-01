Трамп испугался прокси-войны США и России

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что "прокси-война" США и России, которой отчасти способствовали обвинения со стороны американского истеблишмента в его связях с Москвой, может привести к третьей мировой войне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вместо того, чтобы улучшать отношения с Россией, к чему я стремился, мы сейчас ведем прокси-войну с Россией, частично подпитываемую бредовым угаром о "Рашагейт". Украина полностью разорена. Множество людей убито. И мы вполне можем дойти до третьей мировой", - написал Трамп в колонке для журнала Newsweek. Бывший глава Белого дома полагает, что США "толкнули Россию в объятия Китая" в тот момент, когда Вашингтону следовало снижать градус напряжения в отношениях с Москвой.

По мнению Трампа, обвинения его в связях с Россией стали "небывалым преступлением", от которого пострадали, прежде всего, простые американцы. "Разрушения, которые эта ложь нанесла Америке, почти неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, поставило под угрозу нашу безопасность и свободу", - считает Трамп.

Ранее мы писали о том, что Трамп назвал нынешнюю политическую систему в США коррумпированной.