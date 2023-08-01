Мировые цены на пшеницу перестали расти

По итогам торгов 31 июля стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась до 6,66 доллара за бушель, свидетельствуют данные площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость контрактов впервые упала ниже уровня даты остановки зерновой сделки - 18 июля, когда Россия вышла из соглашения. К закрытию торгов цены на пшеницу выросли до 6,7 доллара за бушель.