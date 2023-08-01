https://news.day.az/world/1585908.html Мировые цены на пшеницу перестали расти
Мировые цены на пшеницу перестали расти
По итогам торгов 31 июля стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась до 6,66 доллара за бушель, свидетельствуют данные площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Стоимость контрактов впервые упала ниже уровня даты остановки зерновой сделки - 18 июля, когда Россия вышла из соглашения. К закрытию торгов цены на пшеницу выросли до 6,7 доллара за бушель.
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