ОИС намеревается прекратить сожжение Корана в Европе

Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена направить специальную делегацию в комиссию ЕС в связи с продолжающимися инцидентами с осквернением священного Корана в скандинавских странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в совместном заявлении по итогам внеочередного заседания Совета глав МИД ОИС в формате видеоконференции.

В заявлении говорится, что страны ОИС решительно осуждают провокации с осквернением священного Корана в Дании и Швеции.

Совет министров призывает международное сообщество принять меры для предотвращения осквернения священных книг, в том числе Корана, говорится в заявлении.

ОИС приняла решение направить делегацию в Комиссию ЕС для принятия мер по предотвращению повторения подобных действий под предлогом "свободы слова".

Страны ОИС также призвали мировое сообщество пересмотреть отношения со странами, где имели место инциденты с сожжением Корана, и занять нужную позицию.

В заявлении призвали исламские страны предпринять необходимые политические шаги, в том числе отозвать своих послов в Швеции и Дании для консультаций.

В итоговом заявлении также призвали провести очередное заседание Исполнительного совета ОИС по исламофобии для оценки провокаций против мусульман и священных атрибутов.

Внеочередное заседание Совета глав МИД ОИС прошло на фоне продолжающихся в Швеции и Дании акций с сожжением священной для мусульман книги - Корана.

Отметим, что вчера в Швеции сожгли Коран у здания парламента.