Великобритания обезопасит себя с помощью ядерных технологий

Правительство Великобритании объявило о создании целевой группы для развития ядерных технологий с целью укрепления безопасности страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минобороны на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Развивая ядерные технологии, мы инвестируем не только в британскую экономику, но прежде всего в национальную безопасность", - приводятся в заявлении слова Джеймса Картлиджа, исполнительного директора по закупкам вооружений оборонного ведомства. Создание межведомственной рабочей группы, по его словам, позволит ядерной отрасли устранить отставание по некоторым направлениям.

Британские власти заявили в 2022 году, что к 2050 году планируют увеличить общую мощность АЭС до 24 ГВт. Для этого потребуется от 75 тыс. до 150 тыс. новых работников. Их подготовку будет курировать целевая группа.