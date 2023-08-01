Представители США провели первые официальные переговоры с талибами за два года

После того, как талибы два года назад захватили власть в Афганистане, состоялись первые официальные переговоры с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera, встречи прошли в Дохе 30-31 июля.

Обсуждались вопросы безопасности, борьбы с производством наркотиков, а также состояние экономики Афганистана.

Американскую делегацию возглавляли спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст и спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири.

Ранее мы писали о том, что главный дипломат талибов встретится с представителями США.