https://news.day.az/world/1585947.html Представители США провели первые официальные переговоры с талибами за два года
Представители США провели первые официальные переговоры с талибами за два года
После того, как талибы два года назад захватили власть в Афганистане, состоялись первые официальные переговоры с США.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera, встречи прошли в Дохе 30-31 июля.
Обсуждались вопросы безопасности, борьбы с производством наркотиков, а также состояние экономики Афганистана.
Американскую делегацию возглавляли спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст и спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири.
Ранее мы писали о том, что главный дипломат талибов встретится с представителями США.
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