Франция в отчаянии наблюдает за закатом эпохи своего влияния в Африке

Серия государственных переворотов в последние годы в Западной Африке - в Мали, Буркина-Фасо и теперь в Нигере - свидетельствует о завершении долгого периода преобладающего влияния Франции в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал специалист в области международных отношений Олуволе Онемола (Нигерия) в интервью изданию Daily Trust.

Эксперт отмечает, что в Нигере, Мали и Буркина-Фасо участники военных переворотов "выражали антифранцузские настроения". "В январе этого года Буркина-Фасо объявила о расторжении военного пакта с Францией. Аналогичным образом, спустя 60 лет после обретения независимости, Мали объявила о прекращении использования французского языка в качестве официального. Все это не могло произойти случайно", - приводит слова эксперта газета Daily Trust.

"Учитывая растущие антифранцузские настроения в ряде африканских стран, должны ли мы рассматривать гегемонистское влияние Франции в этих франкоязычных государствах как фактор, способствующий возникновению переворотов?" - задается вопросом Онемола.

Он подчеркнул, что французское влияние все еще ощущается во многих африканских странах. "Например, из 15 государств - участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) восемь используют в качестве валюты западноафриканский франк, функционирование которого во многом определяет Франция, - отмечает эксперт. - Как результат, хотя эти страны обладают политическим суверенитетом, им не хватает экономической независимости".