И Италия вывозит своих граждан из Нигера

Правительство Италии организует специальный рейс для граждан республики, желающих покинуть столицу Нигера.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни.

"Итальянское правительство решило предложить соотечественникам, находящимся в Ниамее, возможность покинуть город специальным бортом", - написал министр. Он уточнил, что посольство республики в столице африканской страны продолжает работу, "чтобы внести вклад в проведение переговоров".

В Нигере насчитывается около 100 граждан Италии.

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