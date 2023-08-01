https://news.day.az/world/1585961.html И Италия вывозит своих граждан из Нигера
И Италия вывозит своих граждан из Нигера
Правительство Италии организует специальный рейс для граждан республики, желающих покинуть столицу Нигера.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни.
"Итальянское правительство решило предложить соотечественникам, находящимся в Ниамее, возможность покинуть город специальным бортом", - написал министр. Он уточнил, что посольство республики в столице африканской страны продолжает работу, "чтобы внести вклад в проведение переговоров".
В Нигере насчитывается около 100 граждан Италии.
Ранее мы писали о том, что Франция будет проводить эвакуацию своих подданных из африканской страны.
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