Иран призвал понижать уровень отношений за осквернение Корана

Осквернение Корана должно быть криминализовано на международном уровне, а в случае повторения подобных акций следует понижать уровень дипломатических отношений или разрывать их и вводить эмбарго на покупку товаров.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter по итогам оналайн-заседания Организации исламского сотрудничества глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Я предложил криминализацию этих действий на международном уровне, направление делегации ОИС в эти две страны, суровое наказание виновных и - в случае повторения - понижение уровня или разрыв отношений и введение эмбарго на покупку товаров", - говорится в сообщении.

