Тоноян признал случаи дезертирства в армии во время 44-дневной войны

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян рассказал о случаях дезертирства в армии во время 44-дневной войны.

Как сообщает Day.Az, Тоноян затронул этот вопрос сегодня во время выступления в парламенте Армении на заседании комиссии по 44-дневной войне.

По его словам, причинами подобного рода явлений стали страх и недочеты при проведении мобилизации, поскольку приходилось действовать в достаточно жестких условиях.

Касаясь вопроса о "пятой колонне" в Армении, Тоноян сказал, что если есть факты об этом, то они должны быть представлены общественности, и он сам с нетерпением ждет представления фактов.