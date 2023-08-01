Швеция внесет значительный финансовый вклад в фонд НАТО

Швеция после вступления в НАТО присоединится к инновационному фонду Альянса и сделает взнос в размере 1 миллиарда евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны королевства.

"Присоединение Швеции (к фонду) состоится после ее присоединения к Североатлантическому договору. Вклад Швеции пополнит существующий венчурный фонд объемом в 1 миллиард евро, увеличит инвестиционный капитал инновационного фонда НАТО и укрепит инновационный потенциал Североатлантического альянса", - говорится в заявлении.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон добавил, что королевство внесет свой вклад в укрепление НАТО не только благодаря своему геостратегическому расположению и военному потенциалу, но и благодаря динамично развивающейся индустрии безопасности и оборонной промышленности.

Ранее мы писали о том, что парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО.